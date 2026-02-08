Власти Ярославля ожидают рост зарплат работников организаций на 60% за 6 лет

В Ярославле утвержден бюджетный прогноз города на долгосрочный период до 2031 года, согласно которому среднегодовая численность постоянного населения снизится на 1,2%, а зарплаты сотрудников организаций вырастут почти на 60%. Постановление об утверждении прогноза подписал мэр Артем Молчанов.

Бюджетный прогноз города Ярославля сформирован на основе прогноза социально-экономического развития на период 2026 – 2032 годов, существующего в двух вариантах — консервативного и благоприятного. Для достижения целевых показателей при формировании бюджетного прогноза использовался благоприятный вариант.

Планируется, что к концу 2031 года среднегодовая численность постоянного населения города снизится на 1,2% и составит 555 тыс. человек. Однако ожидается положительная динамика по некоторым показателям социально-экономического развития. Так, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) увеличится на 58,6%, объем отгруженных товаров собственного производства и оказанных услуг возрастет на 37,5%, объем инвестиций в основной капитал возрастет на 52,3%.

Согласно прогнозу, доходы городского бюджета Ярославля в 2026 году составят 28 млрд руб., расходы — 26,3 млрд руб. В 2031 году расходы и доходы должны составить 30,9 млрд руб. На реализацию бюджетного прогноза в части доходов могут повлиять недостижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития, изменение законодательства, введение дополнительных налоговых льгот.

Алла Чижова