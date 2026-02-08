HBO минует Baldur's Gate

HBO решила сделать еще одну экранизацию популярной видеоигры, но геймеры уже активно критикуют будущий проект. Компания готовит сериал по вселенной Baldur's Gate. Третья часть франшизы вышла в 2023-м и стала первой в истории, завоевавшей титул «Игра года» на всех пяти главных премиях индустрии. К концу 2025-го продажи превысили 20 млн копий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Larian Studios Фото: Larian Studios

По данным издания Deadline, сериал не станет пересказывать сюжет игры. Действие развернется после событий Baldur's Gate 3, а среди персонажей появятся новые герои. Шоураннером выступит Крейг Мазин. Он известен по экранизации другой популярной игры — The Last of Us, а также по сериалу «Чернобыль». При этом Larian, студия-разработчик Baldur's Gate, не будет принимать участие в новом проекте. Это вызвало недоумение у сообщества. Многие, в частности, не понимают, зачем продолжать историю, если у нее нет каноничной концовки, говорит поклонница франшизы Полина:

«Из-за того, что в проекте не будет участвовать Larian, это обещает быть немножко разочаровывающим, потому что именно студия задает атмосферу. И самое главное — у персонажей, созданных ею, особенно в Baldur's Gate 3, была изюминка. Ты прям проникаешься ими. Тут уже вопрос: смогут ли те, кто снимает без разработчиков игры, передать атмосферу вселенной, которую придумали в Larian.

Кроме того, все события идут после событий Baldurs Gate 3. Интересно, как они после этого собрались делать сюжет с каким-то конкретным главным героем? Хотя сценарий у игры очень нелинейный: каждый мог по-разному пройти свою историю: ты мог играть за одержимого маньяка, мог быть обычным, выбирая свой путь и то, кем ты был в прошлом, и тому подобное. Они хотят сделать каноничную концовку. Но непонятно, как это будет прописано и как это все поставят».

После анонса сериала по Baldur's Gate 3 в сети появилось множество шуток и мемов. Некоторые отмечают, что эта новость «хуже расставания с бывшей по смс». Другие считают, что работу над проектом можно даже не начинать, поскольку в нем учувствует шоураннер Крейг Мазин, но не студия-разработчик.

В свою очередь, глава Larian Свен Винке, сообщил, что сценарист будущего сериала уже связался с ним и кажется, что Мазин — «большой фанат» игры. Вместе с тем его коллега усомнился в успехе шоу. В сообществе же геймеров считают шоу по мотивам The Last of Us худшим сериалом по играм за всю историю, рассказал менеджер по развитию направления «Кибер» на Sports.ru и ведущий подкаста о гик-культуре «Главное меню» Михаил Ложков:

«Новость про экранизацию Baldurs Gate 3 была только вопросом времени. В этом году выйдет минимум 10 игровых адаптаций в разных форматах, поэтому история абсолютно логична. Хоть интернет и воспринял ее неоднозначно, во многом из-за HBO и Крейга Мазина, я верю в сериал. Думаю, у него есть все шансы. Его шоураннер — большой фанат Baldur's Gate 3. Он рассказывал, что прошел ее на самом сложном режиме, когда у тебя только одна жизнь и, если ты умираешь, игра начинается заново.

Кроме того, ниша фэнтези-контента сейчас не то чтобы велика, можно протиснуться. Ну и то, что действия сериала будут происходить уже после событий игры, дает большой простор для фантазии. Конечно, при анонсе было заявлено, что это сериал по Baldur's Gate 3, но по факту это просто события в том же мире после событий игры. Есть проблема в том, что у нее нет каноничной концовки, поэтому мне кажется, тут лучше бы объединиться со сценаристами Baldur's Gate 3.

Одна из основных проблем сериала "Одни из нас", из-за чего Мазину предъявляют претензии, — это слишком большое зацикливание на оригинале. Создатели пытались где-то пересказать события слишком точно, где-то боялись снова разозлить игроков, но получилось откровенно плохо. Сейчас игровые адаптации в целом лучше, чем в нулевых, но проблемы никуда не делись. Растет количество таких проектов. Желание хайпануть большое, оно приводит к тому, что страдает качество. Я уверен, что сейчас выйдет GTA 6, и после этого попытки экранизировать игры станут абсолютным мейнстримом».

Среди удачных примеров экранизаций видеоигр — сериал Fallout. Как ранее рассказывал “Ъ FM”, критики с восторгом встретили второй сезон шоу. Сейчас рейтинг на Rotten Tomatoes держится на уровне 97% положительных оценок от экспертов. Успешными работами собеседники “Ъ FM” также называют аниме-адаптацию игры Cyberpunk и мультсериал Arkane по вселенной League of Legends.

Ангелина Зотина