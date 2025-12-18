Сериал Fallout идет своим путем

Критики с восторгом встретили второй сезон сериала по культовой игре Fallout. На агрегаторе Rotten Tomatoes шоу получило максимальный рейтинг одобрения. Для сравнения предыдущий сезон удерживает 96% «свежести». Журналисты посмотрели шесть из восьми эпизодов. Они отмечают, что продолжение сохранило фирменный юмор и глубже раскрывает отношения героев, при этом шоу стало «более мрачным и смелым». Второй сезон стартовал в ночь на 17 декабря на Amazon Prime Video. Однако зрители смогли увидеть только первую серию, следующая выйдет через неделю.

События сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире. В новом сезоне герои отправятся через пустыню Мохаве в город Нью-Вегас, это одна из знаковых локаций для серии игр. Там главная героиня Люси и ее напарники должны раскрыть тайны, оставленные ее отцом, смотрителем подземного убежища.

При этом критики отмечают, что новый сезон Fallout слишком завязан на лоре игр и может оказаться запутанным для рядового зрителя. В оригинале события развиваются нелинейно в зависимости от решений игрока. По словам создателей сериала, они учли вариативность концовок и обыграли это через искаженные воспоминания персонажей. Среди прочих достоинств автор игрового контента Plugged In Ru Илья Вихров выделяет хорошую игру актеров: «Это очень редкий случай, когда киноадаптация успешных видеоигр получилась действительно хорошей. Причем неожиданно это увидеть от студии Amazon, которая "подарила" зрителям крайне отвратительный сериал по "Властелину колец". На него потратили просто космические суммы денег, а в результате мы получили великую битву возле харчевни, и это было единственное интересное событие. А ретрофутуризм, показанный в контексте апокалипсиса в Fallout, прекрасно и очень аутентично ложится в сериальной адаптации.

Более того, новая история значительно лучше, чем если это была бы попытка пересказать содержание самой игры. Потому что последняя представляет собой РПГ, где у игрока есть выбор, и грамотно показать это в киноадаптации просто невозможно.

Стоит сказать, что в сериале отличные костюмы, отличный сюжет и есть умеренно неожиданные повороты. Элла Пернелл в роли Люси идеально подошла на роль нового героя. Грамотный ход, что им стала именно женщина, потому что идейно в истории Fallout основной персонаж — это, конечно же, мужчина. Уолтон Гоггинс роли Купера, Гуля сыграл невероятно. Надеюсь, что продолжение в грязь лицом не ударит, потому что по первой серии сказать что-то окончательно нельзя».

В последние годы киноадаптации видеоигр стали заметным трендом. Он продолжится и в 2026-м, например, на экраны выйдет вторая часть фильма по франшизе Mortal Kombat. На фоне прочих релизов сериал Fallout выделяется самостоятельной историей, но с опорой на вселенную игры, пояснил автор и редактор раздела «Новости» журнала Soyuz.ru Евгений Дергунов: «В последние годы вышло много адаптаций, и особенно яркие в духе "Minecraft в кино" становились хитами. В каком-то смысле это уже устоявшееся направление, отдельная ветка, и она мощно набирает обороты. Но многие киноделы совершают одну ошибку. Как мне кажется, они сосредотачиваются именно на адаптации, а не на самом повествовании. Особенно часто происходит нелепый перенос событий игры точь-в-точь, как это было, например, с провальной "Обителью зла: Раккун-Сити". Там создатели перемешали все крупные аспекты сразу двух частей Resident Evil и получился беспорядок. Тот же "Майнкрафт в кино" — тоже неудачный пример, несмотря на то, что он заработал приличную кассу. Это просто ленивый хаотичный набор пасхалок, который сработал благодаря благосклонности фанатов игры.

Fallout же делает главное: сериал рассказывает самостоятельную, наполненную душевными моментами историю, которой в играх не было.

При этом сюжет вписывается в канон первоисточника. Включить лор оригинала не так сложно, ведь постапокалипсис охватывает большой период времени, если вспомнить сами игры. Так что есть и приятные отсылки в духе появления культа в Нью-Вегасе во втором сезоне».

В отличие от первого сезона Fallout, второй будет выходить по одному эпизоду в неделю. Финал шоу наступит лишь в феврале 2026 года.

