Компания зарегистрирована в 2000 году в Москве. Получила часть активов ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», обанкротившегося в 2003 году. Сейчас «Сирена-Трэвел» — крупнейший поставщик технологических решений и программных продуктов для авиационного и туристического бизнеса. В числе активов группы компаний — аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra и запущенная в 2014 году система обслуживания пассажиров Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов. Системой пользуются 64 авиакомпании, включая «Аэрофлот», Red Wings, «Победу», «Ютэйр», АЛРОСА, авиаперевозчики Белоруссии и Венесуэлы. C 2023 года по март 2025-го авиакомпании РФ перевезли с использованием Leonardo 210 млн пассажиров. В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.

В отчетности АО «Сирена-Трэвел» за 2024 год бенефициарами компании названы Ибрагим и Расул Сулеймановы. Выручка компании в 2024 году составила 6,83 млрд руб., увеличившись на 16% год к году. Чистая прибыль выросла на 20%, до 2,9 млрд руб. Стоимость активов ГК «Сирена» оценивается в 35 млрд руб. Гендиректор — Михаил Баскаков.