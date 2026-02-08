В Ростовской области в 2025 году в ДТП погибло 13 детей, еще 405 получили травмы

В Ростовской области в 2025 году произошло 346 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых погибли 13 детей, а 405 получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госавтоинспекция региона обнародовала эти данные на пресс-конференции, где врио начальника управления Сергей Сасин подчеркнул рост числа пострадавших на 10,1% по сравнению с 2024 годом, хотя смертность снизилась на 48%. Родители часто пренебрегают правилами перевозки детей, не используют удерживающие устройства, что приводит к наибольшему числу жертв среди пассажиров.

Автомобилисты везли детей без кресел или ремней, и это стоило жизни 10 несовершеннолетним; еще 212 ребят получили ранения. Водители превышали скорость, не соблюдали дистанцию, выезжали на встречную полосу или игнорировали очередность проезда, усугубляя последствия для детей. Двое погибли и 119 пострадали в 116 наездах на пешеходов, где водители не уступали дорогу или дети переходили в неположенном месте. Юные велосипедисты угодили в 19 аварий без летальных исходов, но все 19 получили травмы из-за отсутствия знаний ПДД или невнимательности водителей.

Эксперты отмечают, что 70% аварий с детьми совершают родители-водители, нарушающие скорость или маневрируя опасно летом, когда дети чаще гуляют. ГИБДД требует от родителей пристегнуть детей в креслах по возрасту и весу, проверять пешеходов перед маневрами и обучать подростков ПДД с ранних лет. Инспекторы фиксируют рост травматизма на 24–27% в предыдущие годы, связывая это с безответственностью взрослых. Региональные власти усиливают рейды и пропаганду, но статистика 2025-го показывает: без дисциплины на дорогах дети продолжают платить высокую цену. В 2026 году донские полицейские обещают ужесточить контроль за перевозкой несовершеннолетних, чтобы прервать трагический ряд.

Станислав Маслаков