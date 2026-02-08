ДоброFON вручил 2 млн руб. победителю конкурса буллитов на Матче звезд КХЛ

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Василевский, в субботу, 7 февраля, признанный автором самого эффектного буллита на Матче звезд FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), получил 2 млн руб. от благотворительной программы «ДоброFON». Эти средства он сможет направить на благотворительные цели по своему выбору.

7 февраля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, домашнем стадионе местного «Автомобилиста», стартовал Матч звезд КХЛ. В первый день прошли полуфиналы мини-турнира и три конкурса в рамках «мастер-шоу». В конкурсе буллитов Алексей Василевский победил, исполнив штрафной бросок в национальном башкирском головном уборе буреке и с кураем — традиционным духовым музыкальным инструментом — в руках. В результате, за хоккеиста проголосовало 22% пользователей платформы «Высота первых» от букмекерской компании FONBET — титульного партнера лиги и «Недели звезд хоккея».

Помимо этого, ДоброFON совместно с фондом Антона Шипулина и Свердловским отделением Российского детского фонда сумел привезти 150 воспитанников детских домов Екатеринбурга и Свердловской области на весь звездный уик-энд.

Мероприятия в рамках Матча звезд КХЛ продолжаются 8 февраля. Среди них три оставшихся конкурса «мастер-шоу» и финал соревнования четырех «звездных» сборных.

Команда, которую в мини-турнире представлял Алексей Василевский, получила название KHL Ural Stars. Она была составлена из лучших игроков в составах уральских клубов (помимо «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» это челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург»). В полуфинале она со счетом 3:6 уступила сборной молодых (в возрасте до 23 лет) игроков лиги, а в матче за третье место — 9:6 — обыграла команду лучших легионеров КХЛ.

Арнольд Кабанов