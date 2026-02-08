Ростовских коммунальщиков переведут в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Ростова-на-Дону переведут в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды, прогнозируемого на 8–9 февраля 2026 года. Департамент ЖКХ и энергетики города предупредил, что температура воздуха значительно снизится, а дожди со снегом вызовут гололедицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Резкие погодные перепады повышают риски аварий — от обрывов линий электропередач до падения деревьев и конструкций. Городские команды уже усилили дежурства: техники круглосуточно патрулируют улицы, мосты и перекрестки, готовят реагенты для борьбы с льдом. В прошлые аналогичные случаи — 1–3 февраля и конец января — службы аналогично активизировались, обработали сотни километров дорог и устранили десятки инцидентов с наледью.

Глава города Александр Скрябин неоднократно подтверждал такие меры в своем Telegram-канале, подчеркивая оперативность реагирования. Синоптики уточняют: похолодание составит до 10–12 градусов, ветер усилится до 15–20 м/с, осадки охватят весь юг области.

Жители должны проявлять осторожность: коммунальщики советуют держаться подальше от ЛЭП, высоких деревьев и легких построек, где сильный ветер провоцирует обрушения. Автолюбителям запрещают парковаться под кронами или на низинах, где скапливается вода и лед. Власти напоминают о случаях прошлой зимы, когда гололедица спровоцировала свыше 200 ДТП за сутки в донской столице.

Службы продолжают мониторинг: метеостанции фиксируют текущие данные каждые три часа, а горожан информируют через соцсети и сирены при ЧС. В случае эскалации задействуют дополнительные 50 единиц техники — от снегоуборщиков до эвакуаторов. Ростов-на-Дону, с населением 1,1 млн человек и сетью из 1500 км дорог, ежегодно сталкивается с 5–7 такими периодами непогоды, и власти тратят на подготовку около 300 млн руб. в сезон.

Станислав Маслаков