Судно Baltic Spirit добралось до Петербурга после задержания в Эстонии

Контейнеровоз Baltic Spirit, ранее задержанный властями Эстонии по подозрению в контрабанде, прибыл в порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщают данные систем морского мониторинга.

Судно под флагом Багамских островов было остановлено эстонскими силовиками 3 февраля у острова Найссаар. Для операции были задействованы вертолет, полицейский спецназ и корабли военно-морских сил. После двухдневного детального досмотра в порту Мууга, не выявившего запрещенных грузов, контейнеровоз был отпущен и продолжил свой путь.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на ситуацию соразмерно рискам и угрозам.