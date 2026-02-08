Мэр Новороссийска предупредил жителей об угрозе БПЛА

В Новороссийске вновь объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Он напомнил, что при срабатывании сирены тем, кто находится дома, следует оставаться в помещении и не подходить к окнам. Для укрытия лучше всего выбрать помещение без окон с глухими стенами — коридор, ванную, туалет или кладовку. Тем, кто оказался на улице, рекомендуется укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или на парковке. Мэр подчеркнул, что нельзя использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов.

Андрей Кравченко призвал горожан сохранять спокойствие и не паниковать. Он также отметил, что сигнал тревоги будет отменен сразу после нормализации обстановки.

Ночью 8 февраля в Новороссийске звучали сирены из-за атаки беспилотников. Министерство обороны сообщило, что за ночь над Черным морем было сбито шесть дронов.

UPD: в 16:55 сигнал атаки БПЛА отменили

Наталья Решетняк