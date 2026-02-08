Грузия вышла в финал командных олимпийских соревнований по фигурному катанию

Впервые в истории грузинские фигуристы вошли в пятерку лучших команд мира (25 очков) и поборются за золотую олимпийскую медаль с командами США (33 балла), Японии (32), Италии (28) и Канады (27), передает Interpressnews.

В первый день соревнований в короткой программе Грузию представил Ника Эгадзе. Его выступление было оценено в 84,37 балла и принесло стране 5 командных очков. В ритмичных танцах пара Диана Дэвис—Глеб Смолкин 6 февраля заработала для грузинской команды еще 5 очков, Анастасия Губанова — 6, а пара Анастасия Метелкина—Лука Берулава — 9. В итоге с 25 баллами команда Грузии заняла пятое место среди десяти команд и впервые в истории вышла в финал.

За сборную Грузии в основном выступают фигуристы, которые в прошлом участвовали в соревнованиях от РФ. Дочь известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис была одной из знаменосцев Грузии на открытии Олимпийских игр в Италии. Диана Дэвис выступает в танцевальном дуете с супругом Глебом Смолкиным. Воспитанник Тутберидзе член сборной Грузии Ника Эгадзе в январе победил в чемпионате Европы по фигурному катанию.

Команда Грузии участвует в олимпийских турнирах по зимним видам спорта начиная с 1994 года — с Олимпиады в Лиллехаммере, но никогда не добивалась заметных результатов.

Георгий Двали, Тбилиси