Силы ПВО РФ за сутки сбили 27 снарядов HIMARS и три ракеты «Нептун»

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 42 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве сегодня сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Российские войска за сутки взяли под контроль два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях — села Сидоровка и Глушковка, следует из сводки министерства.