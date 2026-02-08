ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары российская армия нанесла оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, сообщили в министерстве. По его данным, за сутки поражение также было нанесено пунктам временной дислокации ВСУ в 145 районах.

В Минобороны сегодня заявили, что российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль села Сидоровка и Глушковка в Сумской и Харьковской областях.