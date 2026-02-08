В ФСВТС оценили портфель экспортных заказов на оружие РФ почти в $70 млрд

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд. Об этом ведомство сообщило агентству «Интерфакс».

Объем портфеля экспортных заказов увеличился из-за подписания крупных контрактов со стратегическими партнерами, выхода российских субъектов военно-технического сотрудничества на новые рынки сбыта. Использование нетрадиционных форм расчета с иностранными заказчиками, которые хотят получить технику, но испытывают трудности с финансированием, также повлияло на рост портфеля, сообщили в ФСВТС.

В ноябре 2025 года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия на постоянной основе ведет переговоры со странами Ближнего Востока по вопросам поставки авиации и средств ПВО, а также локализации производства оружия. По его словам, разговоры идут как о поставке отдельных видов вооружения и военной техники, так и о последующем сервисном обслуживании.