Россия обсуждает со странами Ближнего Востока локализацию производства оружия

Россия ведет переговоры со странами Ближнего Востока по вопросам поставки авиации и средств ПВО, а также локализации производства оружия. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По словам господина Шугаева, переговоры по этому поводу ведутся на постоянной основе. «При этом обсуждаются как поставка отдельных видов вооружения и военной техники, так и... последующее сервисное обслуживание и модернизация, обучение специалистов заказчика эксплуатации и боевому применению»,— добавил директор ФСВТС в комментарии «Интерфаксу».

Отдельно Дмитрий Шугаев рассказал о судьбе российского истребителя Су-57. Как уточнил директор ФСВТС в беседе с «РИА Новости», иностранные государства заинтересованы в покупке самолета. Обсудить этот вопрос стороны планируют на авиасалоне Dubai Airshow, который проходит с 17 по 21 ноября в Дубае. Российскую делегацию на выставке возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров.