ФСБ показала кадры с места покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности России опубликовала записи с камер видеонаблюдения с места покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. На кадрах видно, как киллер скрывается с места нападения.

Согласно видеозаписи, нападавший оставил оружие в сугробе и уехал с места преступления на общественном транспорте.

Сегодня ФСБ сообщила, что в Дубае задержали предполагаемого исполнителя покушения, а в Москве — его пособника. По данным ведомства, еще одна предполагаемая пособница выехала на Украину.

Утром 6 февраля киллер выстрелил в Владимира Алексеева в лифтовом холле дома на Волоколамском шоссе, где проживает генерал-лейтенант. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, затем ввели в искусственную кому и провели ему операцию. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание.