Снег провалил крышу многоквартирного дома в Кузбассе

Скопившийся снег провалил крышу двухэтажного дома в Кемерове. О происшествии сообщила прокуратура региона, приступившая к проверке обстоятельств случившегося.

12-квартирный дом расположен на ул. Спартака. Обошлось без пострадавших.

«С целью устранения выявленных нарушений прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», 23 января по той же причине провалилась кровля пятиэтажного дома в другом городе Кемеровской области — Ленинске-Кузнецком.

Валерий Лавский