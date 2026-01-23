Кровля многоэтажного дома в Кузбассе провалилась из-за скопившегося снега

В Ленинске-Кузнецком провалилась кровля одного из пятиэтажных домов. Об инциденте, произошедшем рано утром 23 января в здании на пр. Ленина, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Причиной провала стал снег, скопившийся на крыше дома после продолжительных снегопадов в Кузбассе. Жильцы не пострадали.

«На улице сейчас холодно, поручил оперативно закрыть тепловой контур здания — сначала временными конструкциями. Затем управляющая компания проведет ремонтные работы»,— рассказал губернатор о принятых мерах.

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 января в Новосибирске из-за снега обрушился двухэтажный магазин. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Валерий Лавский