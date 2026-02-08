В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

Группа из примерно 100 протестующих забросала фейерверками сотрудников полиции в Милане, передает Reuters. Участники акции протестуют против проведения Олимпийских игр.

Как уточняет CNN, демонстрация началась днем и проходила мирно: участники держали плакаты, пели и танцевали. Вечером протестующие атаковали полицию, на что те распылили слезоточивый газ и использовали водометы.

Участники демонстрации заявили об экологическом ущербе, который нанесло строительство спортивных объектов для зимних Олимпийских игр. Кроме того, они считают, что проведение Олимпиады наносит экономический и социальный ущерб Италии.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят с 6 по 22 февраля. Основными площадками стали Милан и Кортина-д’Ампеццо. Часть соревнований также пройдет в городах Ливиньо, Бормио, Антхольц, Тезеро, Предаццо и Базельга-ди-Пине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Итальянцы дали экономкласс».