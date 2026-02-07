Десятка без титула

В финале Mubadala Abu Dhabi Open, завершившегося в столице Объединенных Арабских Эмиратов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,2 млн, россиянка Екатерина Александрова в двух партиях уступила чешке Саре Бейлек. Достигнутый результат позволил Александровой вернуться в первую десятку мировой классификации, но шанс подняться там на высшее в своей карьере девятое место она упустила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Raghed Waked / Reuters Екатерина Александрова

Фото: Raghed Waked / Reuters

Для Екатерины Александровой, которая завершила 2025 год на десятом месте в мировом рейтинге, начало нынешнего сезона оказалось неудачным. Второй январь подряд на турнирах в Брисбене, Аделаиде и Australian Open она в общей сложности выиграла лишь один матч. Следствием этого стала потеря позиции в топ-10 в первый понедельник февраля, когда Александрова потеряла 500 рейтинговых очков, начисленных ей в прошлом году за победу на турнире в австрийском Линце. Однако в Абу-Даби ей представилась возможность не только вернуться в десятку, но и подняться на высшее за карьеру девятое место. Для этого требовалось взять свой шестой титул.

Задачу Александровой облегчалась травмой швейцарки Белинды Бенчич, которая, будучи «посеянной» под первым номером, снялась с состязания уже после проведения жеребьевки. После этого россиянка оказалась самой реальной претенденткой на трофей, хотя путь к финалу оказался не очень простым. Уверенно обыграв украинку Даяну Ястремскую (43-я в мире), Александрова в четвертьфинале столкнулась с довольно упорным сопротивлением талантливой филиппинки Александры Эалы (45-я), а во втором сете полуфинала была вынуждена отыгрывать матчбол у американки Хейли Баптист (56-я).

В финале соперницей россиянки неожиданно оказалась малоизвестная чешка Сара Бейлек — 101-я ракетка мира, пробивавшаяся в основную сетку через квалификацию. В прошлом году эта невысокая, но очень быстрая и волевая 20-летняя теннисистка добилась заметного прогресса, выиграв три турнира WTA, имеющих низшую категорию 125 (по градации Ассоциации теннисистов-профессионалов они соответствуют «челленджерам»). Впрочем, ее потенциал гораздо выше. Это доказал и пятничный полуфинал против датчанки Клары Таусон, в котором Бейлек добилась своей первой победы над оппоненткой из первой двадцатки, и финал против Александровой. Навязав россиянке невероятно вязкий теннис и заставляя ее в каждом розыгрыше наносить максимальное количество ударов, чешка в итоге добилась своего. Судьбу продолжавшейся 71 минуту первой партии, в середине которой Александровой из-за проблем с левой рукой потребовался медицинский тайм-аут, решил тай-брейк. Россиянка вела — 4:2, но не удержала преимущества. А во втором сете превосходство Бейлек, перекрывшей весь корт своими быстрыми ногами, стало подавляющим. В последних четырех геймах она отдала лишь три очка. В итоге — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 39 минут.

Таким образом, Бейлек завоевала свой первый полноценный титул WTA за карьеру, поднявшись в рейтинге на рекордное для себя 38-е место. Александрова же на третьем подряд турнире проиграла сопернице из квалификации, потерпела восьмое поражение в своих 13 финалах, но вытеснила из топ-10 Бенчич. На следующей неделе ей предстоит выступление в Дохе на Qatar TotalEnergies Open — турнире категории 1000. Там она, будучи «посеяной» восьмой, вступит в борьбу встречей с россиянкой Анастасией Захаровой или чемпионкой Roland Garros 2017 года Еленой Остапенко из Латвии.

Евгений Федяков