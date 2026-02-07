«РИА Новости»: Гуменник не сможет вернуться к прошлогодней программе на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник не сможет выступить на Олимпийских играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из "Дюны", так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование»,— приводит агентство комментарий источника.

Ранее «РИА Новости» сообщил, что из-за проблем с авторскими правами российский фигурист не сможет представить короткую программу этого сезона, поставленную под композицию из фильма «Парфюмер». По данным источника, Гуменник и его штаб рассматривали вариант с заменой программы на прошлогоднюю.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что Гуменник, «как и остальные спортсмены, ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением».

С короткой программой в личном турнире мужчины выступят 10 февраля. Произвольную одиночники представят 13 февраля.

Петру Гуменнику 23 года. Он является действующим чемпионом России, также на его счету две победы в финале Гран-при страны. Сегодня фигурист и его тренер Вероника Дайнеко прилетели в Милан.

Таисия Орлова