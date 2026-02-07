В общежитии вуза в Уфе подросток ранил ножом шесть человек

В общежитии медицинского вуза в Уфе 15-летний подросток ранил четырех студентов и двух полицейских. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. На место происшествия выехали пять бригад скорой помощи.

Раненых доставили в больницы № 18, № 13 и № 21. Один из пострадавших отказался от госпитализации. Нападавшего увезли в детскую больницу № 17 в тяжелом состоянии. По данным управления СКР по Башкирии, после нападения подросток «причинил себе телесное повреждение». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).

Нападение произошло в общежитии на улице Репина, 6. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», там живут иностранные студенты из Африки и Индии. Очевидцы утверждали, что при нападении подросток выкрикивал расистские лозунги. Среди пострадавших есть несовершеннолетний — 17-летний подросток. У него повреждены руки и шея.