СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на студентов и полицейских в Уфе

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего уфимца, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, подозреваемый, вооруженный ножом, напал на студентов в общежитии на улице Репина. При его задержании ранения получили двое сотрудников полиции. Пострадавшие — полицейские и несколько студентов — доставлены в больницы.

Подозреваемый, отметили в СКР, также находится в медицинском учреждении: он «причинил себе телесное повреждение».

Олег Вахитов