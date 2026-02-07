Из-за нападения на общежитие в Уфе пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при нападении на подростка на студенческое общежитие в Уфе, сообщил министра здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. На место происшествия выехали пять бригад скорой помощи, одна из них дежурит там же.

По словам министра, двое пациентов доставлены в городскую 18-ю больницу, еще двое — в уфимские больницы №13 и №21. Они находятся в стабильном состоянии. Пятый пострадавший отказался от госпитализации.

Еще одним пострадавшим, по словам господина Рахматуллина, является сам напавший — им оказался 15-летний подросток. Он находится в тяжелом состоянии, его доставили в детскую больницу №17.

Вечером подростком с ножом вошел в студенческое общежитие на уфимской улице Репина и ранил студентов. Первыми инцидент прокомментировали в МВД. На место происшествия выехал зампрокурора Орджоникидзевского района. Сообщается, что среди раненных есть полицейский. Возбуждено уголовное дело.

