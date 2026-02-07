В уфимском общежитии ранили четверых студентов и полицейского

В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину, ранившего четверых студентов в общежитии университета. Кроме того, ранен полицейский. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Все обстоятельства произошедшего уточняются»,— резюмировала она.

По данным Ufa1.ru, происшествие случилось улице Репина, 6, где расположено общежитие для иностранных студентов.

На место происшествия выехал зампрокурора Орджоникидзевского района Артур Тимерханов. На месте инцидента он координирует действия правоохранительных органов, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Новость дополняется.

Идэль Гумеров