Петарда прилипла к рукам подростка перед взрывом в Люберцах

В Люберцах петарда взорвалась в руках у подростка, потому что он не смог ее выбросить, сообщили ТАСС в силовых структурах. По информации агентства, подросток поджег петарду и хотел откинуть ее в сторону, но она прилипла к его рукам.

Подмосковная прокуратура опубликовала запись с места происшествия с камер видеонаблюдения. По данным ведомства, 16-летний подросток нашел «предмет, похожий на петарду» у мусорных баков рядом со своим домом. На кадрах видно, что парень держит петарду в руках. Спустя несколько секунд она начинает дымиться. Подросток выбрасывает пиротехнику и убегает.

ЧП случилось сегодня в поселке Мирный на улице Владлена Татарского. По данным РЕН ТВ, парню пришлось ампутировать несколько пальцев. Пресс-служба люберецкой администрации сообщила, что мальчика госпитализировали в ДГКБ им. Н. Ф. Филатова. Его жизни ничего не угрожает.

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Люберецкая прокуратура устанавливает, каким образом петарда оказалась вблизи жилого дома.