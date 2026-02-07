В Люберцах у подростка в руках взорвалась найденная на улице коробка

В подмосковных Люберцах 16-летний подросток поднял с земли предмет, похожий на петарду, который взорвался у него в руках. У мальчика травмированы пальцы, его госпитализировали, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, следователи «устанавливают природу взрыва».

ЧП случилось в поселке Мирный на улице Владлена Татарского. По данным РЕН ТВ, подростку пришлось ампутировать несколько пальцев. Telegram-канал Baza пишет, что подросток «нашел небольшую коробку» и решил выбросить ее в мусор. Взрывом ему оторвало большой и повредило средний пальцы на правой руке. Других подробностей о его состоянии пока нет.

В декабре 2025 года подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в подмосковном городе Химки. Еще два человека пострадали — 51-летняя женщина и 15-летний ребенок. По его словам, они с другом шли по улице, когда под ногами что-то взорвалось. По информации Telegram-канала Mash, это было самодельное взрывное устройство.