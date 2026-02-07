ВСУ второй раз за день ударили по критическому энергообъекту в Белгороде

Вечером субботы, 7 февраля, Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ — это уже вторая атака за день. Удары вновь пришлись «по объектам критической энергетической инфраструктуры», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

«Недобрый вечер. Опять, второй уже за день — и снова ночной — обстрел города Белгорода по объектам критической энергетической инфраструктуры. Есть повреждения», — написал господин Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что выехал на объекты для оценки разрушений и определения порядка восстановительных работ.

По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, первый за вечер субботы ракетный удар был зафиксирован в 20:02 — сведений о повреждениях жилых домов и пострадавших не поступало, однако вновь пострадали «инфраструктурные объекты». Сработала система ПВО. В 20:38 город подвергся повторной атаке, после чего все оперативные службы были переведены в усиленный режим, ведется оценка ущерба. Отбой ракетной опасности в Белгороде, Шебекино, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах был объявлен в 20:39.

На фоне увеличения объема восстановительных работ в городе открыты пункты временного обогрева. Они работают в здании Белгородстата (улица Попова, 20) и в администрации Белгорода на Гражданском проспекте, 38. Там жители могут согреться, зарядить телефоны и получить необходимую информацию. «Если у кого-то очень холодно дома — можно прийти погреться, попить чаю»,— отметил губернатор.

В микрорайонах, где это требуется, коммунальные службы подключают многоквартирные дома к резервным источникам электроснабжения. Восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры продолжаются в круглосуточном режиме. Для обращений жителей действует единая линия 122.

Главное о ракетном обстреле Белгорода ВСУ: пострадавшие, повреждения, отключения электроэнергии Утром 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и приграничным округам Белгородской области. В областном центре в результате обстрела пострадали четыре мирных жителя, зафиксированы повреждения инфраструктуры и массовые отключения электроэнергии. Власти сообщают о работе аварийных и экстренных служб и подключении резервных источников питания. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье». Читать далее

Сергей Калашников