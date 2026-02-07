«Барселона» объявила о выходе из Суперлиги

«Барселона» уведомила компанию European Super League Company о выходе из проекта футбольной Суперлиги. Единственный клубом-участником остался мадридский «Реал».

О создании Суперлиги, образованной 12 европейскими топ-клубами, было объявлено весной 2021 года. Турнир был представлен как альтернатива существующим континентальным соревнованиям. Однако под угрозой жестких санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) почти все участники покинули проект в течение двух дней.

В июне 2023 года из состава участников Суперлиги вышел туринский «Ювентус». Остававшиеся в структуре «Реал» и «Барселона» учредили группу A22, а затем подали иск с требованием признать незаконными требования UEFA и FIFA. При этом руководство каталонского клуба «не видело смысла в продвижении альтернативного турнира после внедрения UEFA более выгодного нового формата Лиги чемпионов».

В октябре 2025 года стало известно, что «Реал» намерен подать иск против UEFA для возмещения «причиненного ущерба, упущенной выгоды и репутационных потерь». Сумма компенсации оценивается в €4,5 млрд. Провинциальный суд Мадрида подтвердил, что UEFA «нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза» и «злоупотребил господствующим положением» на рынке.

Таисия Орлова