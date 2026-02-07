МОК опроверг вспышку норовируса после заражения хоккеисток на Олимпиаде

Оснований для массового заражения спортсменов норовирусом на Олимпийских играх в Италии нет, заверил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби. Вирус выявили у хоккеистки сборной Швейцарии и у четырех финских хоккеисток.

Господин Дюби призвал журналистов «не раздувать из этого большую проблему». Он рассказал, что все пятеро заболевших спортсменок проходят лечение «наиболее эффективным с медицинской точки зрения образом».

«Нет, это не вспышка (норовируса.— "Ъ")... Мы смогли вернуть сборную Финляндии в турнир, сборная Канады согласилась на другую дату. Соответствующие протоколы проводятся, все идет очень хорошо»,— заверил исполнительный директор МОК (цитата по ТАСС).

Глава медицинского штаба уверена, что «нет никаких оснований» полагать, что все упомянутые случаи взаимосвязаны, утверждает директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Из-за случаев заражения матч группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными Финляндии и Канады был перенесен с 5 на 12 февраля. Швейцарки проведут следующую игру 7 февраля против сборной Канады.