Матч хоккейной сборной Финляндии на ОИ перенесен из-за заражения спортсменок

Матч группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными Финляндии и Канады перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса, выявленного у четырех финских спортсменок. Об этом сообщает оргкомитет Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Про информации газеты Iltalehti, вспышка норовируса была выявлена 3 февраля, из-за чего отменились тренировки и пресс-конференция финской команды. Зараженные и их соседки по комнатам находятся на карантине. По словам главного врача национальной сборной, «состояние пострадавших взято под контроль».

Решение о переносе встречи было принято после консультаций с медицинскими специалистами. В заявлении оргкомитета говорится, что «здоровье и благополучие игроков, персонала команд, официальных лиц и всех участников турнира являются наивысшим приоритетом».

На групповом этапе сборная Финляндии также сыграет с командами США, Чехии и Швейцарии. На Олимпиаде 2022 года, прошедшей в Пекине, финские хоккеистки завоевали бронзовые медали.

Таисия Орлова