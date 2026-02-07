Гуменник заменит короткую программу на ОИ из-за проблем с авторскими правами

Российскому фигуристу Петру Гуменнику из-за проблем с авторскими правами не одобрили музыку к короткой программе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В текущем сезоне спортсмен выступает под саундтрек из фильма «Парфюмер».

«Спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу»,— сообщает агентство. Вероятно, фигурист выступит на Играх с прошлогодней короткой программой под музыку из фильма «Дюна».

Ранее испанскому фигуристу Томасу-Льоренсу Гуарино Сабате по той же причине не разрешили выступать на Олимпиаде под музыку из мультфильма «Миньоны». Однако из-за общественного резонанса киностудия Universal пересмотрела решение и предоставила испанцу права на композицию.

С короткой программой в личном турнире мужчины выступят 10 февраля. Произвольную одиночники представят 13 февраля.

Петру Гуменнику 23 года. Он является действующим чемпионом России, также на его счету две победы в финале Гран-при страны. По данным «РИА Новости», фигурист и его тренер Вероника Дайнеко прибыли в Милан 8 февраля.

Таисия Орлова