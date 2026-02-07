При ракетном обстреле Белгорода пострадали четыре человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утреннего ракетного обстрела Белгорода. По его словам, пострадали четверо мужчин.

Двоим пострадавшим, получившим баротравму и ушиб коленного сустава, бригада скорой помощи оказала помощь на месте. Еще у двоих мужчин диагностировали баротравмы и ушиб височной области, их госпитализировали.

В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры и четырех частных домов. Также посечен фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта, осколками посечены 11 машин, уточнил господин Гладков.

В Белгородской области после начала военной операции на Украине ввели режим ЧС федерального уровня и режим КТО. Вчера в области после удара БПЛА погиб мирный житель. Ночью над территорией региона сбили 10 дронов.