Мирный житель погиб после удара беспилотника в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения.

В селе Муром беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина, находившаяся в автомобиле во время атаки, доставлена в городскую больницу № 2 Белгорода в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и ожоги. Машина уничтожена огнем.