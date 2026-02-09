Импорт получил подкрепление

Вопреки снижению спроса у российских потребителей на коньяк и бренди в целом, продажи французской продукции в рознице за весь 2025 год, напротив, выросли на 10%. У западных производителей из-за негативной мировой конъюнктуры скопилось нераспроданной продукции на $22 млрд, и некоторые компании в таких условиях не противятся ввозу своей продукции в Россию через параллельный импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажи французского коньяка в российской рознице в 2025 году выросли на 10% год к году, до 311 тыс. декалитров (дал), следует из данных рейтинга A.List. Доля топ-5 крупнейших брендов на рынке впервые превысила половину и составила 51% против 46% в 2024 году. Самыми быстрорастущими брендами стали Du Buisson, чьи продажи в прошлом году выросли почти в 12,5 раза, примерно до 13 тыс. дал, Pasquinet, показавший рост на 228%, до 5 тыс. дал, и Daniel Bouju, показатели которого увеличились на 107%, до 8 тыс. дал. Впрочем, для этих марок высокий рост объясняется низкой базой прошлых периодов.

В то же время рост продаж позволил ключевым коньячным брендам, созданным во Франции, увеличить свои доли на российском рынке.

Так, у Courvoisier, производимого Campari Group, по итогам 2025 года этот показатель составил 17%, что на 5 процентных пунктов (п. п.) больше год к году, у Hennessy от Louis Vuitton Moet Hennessy — 11%, рост составил 2 п. п. (см. таблицу).

Доли топ-10 брендов импортного коньяка на рынке РФ в 2023–2025 годах (%) Выйти из полноэкранного режима Бренд Производитель 2023 2024 2025 Courvoisier Campari Group 8 12 17 A. de Fussigny A. de Fussigny 13 15 13 Hennessy Moеt Hennessy — Louis Vuitton 5 9 11 Camus Camus 9 7 6 Roullet Roullet 4 4 5 Martell Pernod Ricard 8 2 4 Du Buisson Tessendier 0,002 0,4 4 Monnet EDV SAS 5 4 3 Prince Hubert de Polignac Henri Mounier 2 4 3 Daniel Bouju Daniel Bouju 0,3 1 3 Открыть в новом окне Источник: A.List.

Среди производимых в РФ коньяков по объемам продаж в натуральном выражении, по данным A.List, лидирует бренд «Старейшина», реализация которого в 2025 году увеличилась на 0,1%, до 1,58 млн дал, и Old Barrel с 1,43 млн дал, хотя это на 10,8% меньше год к году. При этом спрос на коньяк в России в целом падает. По данным A.List, объем рынка коньяка и бренди в стране сократился на 8,19% за 2025 год, до 14,8 млн дал. Это объясняется в основном повышением минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк с начала прошлого года, что привело к падению спроса в первую очередь на недорогие напитки (см. “Ъ” от 15 августа 2025 года). С 1 января 2025 года МРЦ на коньяк была увеличена на 17,09%, до 651 руб. за 0,5 л, на бренди — на 17,12%, до 472 руб.

Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort (импортирует коньяки Menard и Marancheville) Руслан Брагин связывает рост продаж французских коньяков с тем, что они пользуются значительным доверием у российских покупателей. Однако президент группы Ladoga (дистрибутор Roullet) Вениамин Грабар отмечает, что рост продаж импортного коньяка носит избирательный характер.

Основные продажи такой продукции формируют топ-5 брендов, в то время как другие, по словам эксперта, демонстрируют неоднородную динамику — «от умеренного спада до катастрофического падения».

Лучше всего растут марки, поставляемые эксклюзивно одним импортером, который держит каналы сбыта, ценовую политику и ассортимент, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Например, поставками Courvoisier занимается только Campari Group, A. de Fussigny — ТД «Арома», а Roullet — только Ladoga. Большинство прочих брендов везут сразу несколько импортеров, что ломает единое ценообразование и приводит к конкуренции между поставщиками, поясняет господин Московский.

Рынок сейчас проходит жесткую оптимизацию ассортимента в пользу высокооборотных позиций, отмечает Вениамин Грабар. По его словам, дистрибуторы фокусируются на базовых линейках топ-брендов, обеспечивающих предсказуемую оборачиваемость, а нишевые марки исчезают из-за экономической нецелесообразности их поставок. Коммерческий директор Stellar Group (производят коньяк Old Barrel) Александр Гревцов говорит, что реализация французской продукции сейчас растет в основном за счет низкой наценки на наиболее популярные марки в федеральном ритейле. Но это временное явление, считает он.

Вениамин Грабар добавляет, что мировые продажи коньяка продолжают падать — это делает Россию одним из немногих растущих рынков даже для тех иностранных производителей, кто официально объявил об уходе из страны после февраля 2022 года. Ранее издание Financial Times сообщало, что у крупных мировых алкогольных компаний скопилось нераспроданных запасов на $22 млрд. По словам Александра Гревцова, даже несмотря на официальный уход с российского рынка, многие зарубежные производители зачастую способствуют организации поставок в страну своей продукции через параллельный импорт.

Владимир Комаров