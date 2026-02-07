«Росатом» не планирует продавать долю в ГК «Дело»

Как сообщили «Ъ» в «Росатоме», логистика является стратегически значимым направлением развития бизнеса госкорпорации, поэтому продажа доли в группе «Дело» не планируется.

«Росатому» в УК «Дело» принадлежит 49%. 5 февраля основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев (сейчас владеет 50% акций в УК «Дело») подал ходатайство в ФАС о приобретении доли «Росатома».

Еще 1% акций УК дело находится у структуры «Трансмашхолдинга». Ранее господин Шишкарев подал ходатайство о выкупе и этой доли после прекращения переговоров о трехстороннем партнерстве. Сейчас второе ходатайство находится на рассмотрении в ФАС.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорил, что переговоры по оценке пакета в УК «Дело» продолжаются, «цена в процессе согласования». Ранее сделка обсуждалась как в форме выкупа Сергеем Шишкаревым доли «Росатома», так и наоборот. В «Росатоме» уточнили «Ъ», что не подавали ходатайство в ФАС о выкупе доли Сергея Шишкарева в УК «Дело».

Подробнее — в материале «Ъ» «Суть да "Дело"».