Новостройки массового сегмента в Москве за год подорожали почти на 40%

Новостройки комфорт-класса в Москве за год выросли в цене на 39,5%, до 21,3 млн руб. Это следует из данных системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, которые приводит ТАСС.

В январе 2026 года в новостройках Москвы было 37,1 тыс. лотов. Средний бюджет лота за месяц увеличился на 3,2%, за год — на 32%. Средний бюджет покупки квартиры в новостройке по итогам января составил 38,2 млн руб., тогда как год назад — 28,9 млн руб.

В бизнес-классе средний бюджет в январе составил 36,5 млн руб. В месячном выражении это на 1,4% больше (36 млн руб.), в годовом — на 15,7% (31,5 млн руб.). В премиальном сегменте бюджет лота составил 124,2 млн руб. — на 0,1% больше, чем в декабре (124,1 млн руб.), и на 6,9% меньше, чем год назад (133,4 млн руб.).

По итогам 2025 года ввод жилья в РФ вырос на 0,4% в годовом выражении, до 108,1 млн кв. м, следует из данных Росстата. Положительную динамику обеспечил сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на который пришлось 59% объема ввода. Сдача в эксплуатацию частных домов прибавила 2%, а многоквартирных — напротив, упала на 2%.

Подробности — в материале «Ъ» «Жилье вышло в символический плюс».