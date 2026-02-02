Жилье вышло в символический плюс

По итогам 2025 года ввод жилья в РФ незначительно вырос — на 0,4% в годовом выражении, до 108,1 млн кв. м, следует из данных Росстата. Положительную динамику обеспечил сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на который пришлось 59% общего объема ввода. Сдача в эксплуатацию частных домов прибавила 2%, а многоквартирных — напротив, упала на 2%. В 2026–2027 годах эксперты не ожидают заметного роста ввода жилья — особенно в сегменте многоквартирных домов, который остается под давлением высоких процентных ставок и ограниченного спроса.

Жилищное строительство завершило 2025 год с небольшим приростом, следует из опубликованных Росстатом данных. Объем ввода составил 108,1 млн кв. м, что на 0,4% превышает показатель 2024 года. Отдельно в декабре показатель в годовом выражении подскочил сразу на 19% — до 16,6 млн кв. м.

Скромная, но все же положительная годовая динамика обусловлена темпами ввода ИЖС, на который пришлось 59% объема сданного в эксплуатацию жилья. В целом за год населением было введено 63,5 млн кв. м, на 2% выше показателя 2024 года. В последний месяц 2025-го зафиксирован резкий скачок объемов — рост в 2,5 раза в годовом выражении, до 4,1 млн кв. м. Впрочем, такой рост во многом связан с низкой базой декабря 2024-го, когда ввод ИЖС обвалился сразу на 74% в годовом выражении — до 1,6 млн кв. м, что стало худшим месячным показателем за весь год.

Сектор многоквартирных домов (МКД), который на протяжении большей части года находился в отрицательной зоне, завершил год с небольшим минусом — введено 44,6 млн кв. м, что на 2% отстает от значения 2024-го. В декабре введено 12,5 млн кв. м — прирост на 1,6% год к году. Отметим, запуски новых проектов застройщиками в 2025 году также были ниже, чем годом ранее,— 41,3 млн кв. м, и это минус 12%. По данным ДОМ.РФ, запуски в основном сократились за счет проектов с плановым сроком ввода в 2027-м, то есть в следующем году на рынке новостроек может усилиться проблема доступности жилья, в случае роста спроса предложения в высокой степени готовности будет недостаточно.

Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, динамика ввода жилья в 2025 году была «умеренно позитивной и в целом стабильной» — то, что общий объем ввода показал рост, говорит о сохранении активности в строительстве, несмотря на жесткие финансовые условия, рост себестоимости и сдержанный спрос. По его оценке, в 2026 году резкого роста рынка ожидать не приходится, но при отсутствии макроэкономических шоков возможна динамика за счет ИЖС, интерес к которому остается устойчивым, а также отдельных проектов МКД, запущенных ранее.

Сектор многоквартирных домов, по мнению Антона Глушкова, в 2026–2027 годах будет находиться под давлением высокой стоимости проектного финансирования, осторожной политики банков и ограниченного платежеспособного спроса — основной объем ввода, вероятнее всего, будет обеспечиваться проектами, заложенными в предыдущие годы, а запуск новых крупных проектов может остаться ограниченным.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева соглашается: перспективы в ближайшие два года видятся не самыми лучшими — начинают завершаться проекты, которые стартовали ранее, а запуск новых проектов застройщики продолжают притормаживать, поскольку рыночная ставка по ипотеке хотя и снижается, но остается мало кому доступной. Если же в 2026–2027 годах произойдет существенное улучшение рыночных условий ипотеки, добавляет эксперт, то ввод МКД, строительство которых будет начато в этот период, придется уже на 2029–2030 годы.

