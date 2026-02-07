В Бугуруслане арестован мужчина, ворвавшийся накануне с ножом в детский сад

По ходатайству следствия решением суда мужчине, проникшему днем 5 февраля в здание детского сада в Бугуруслане Оренбургской области и причинившему телесные повреждения одной из воспитательниц дошкольного учреждения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщило в субботу региональное следственное управление СКР.

Ведомство отмечает, что по факту вооруженного нападения на детсад было возбуждено уголовное дело. Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» и «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение). Также, отмечает СУ СКР, возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), вероятно, в рамках этого дела будут проверяться действия администрации детсада, не обеспечившей невозможность проникновения преступника в помещение.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», по данным полиции Оренбуржья, 5 февраля около 13:00 25-летний мужчина попытался проникнуть в детский сад №1 на ул. Фрунзе, взломав запасную дверь, угрожал ножом персоналу. По информации источников, нападавший был сильно пьян, или находился под воздействием наркотиков. Он успел пройти на второй этаж, где путь ему преградила воспитательница детсада Лия Галеева. Она вступила с ним в борьбу, в ходе которой смогла выбить у нападавшего нож, но получила порезы рук. В дальнейшем, вместе с вместе с музыкальным руководителем детсада Людмилой Платоновой ей удалось скрутить нападавшего и запереть его в подвале, после чего они нажали «тревожную кнопку». Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить документы к награждению воспитательницы детского сада в Оренбургской области Лии Галеевой ведомственной медалью СКР, «отмечая неравнодушие и самоотверженность». Губернатор региона Евгений Солнцев принял решение не только о представлении педагогов к государственным наградам, но и об их материальном поощрении. «Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. руб.», — заявил глава региона.

