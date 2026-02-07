В Рыбинске ребенок взял кредит на имя матери и перевел деньги мошенникам

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) после того, как несовершеннолетняя перевела 215 тыс. руб. неизвестным. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девушке поступил звонок. Звонивший представился сотрудником школы и убедил подростка сообщить код из SMS-сообщения для перерегистрации электронного дневника. После этого злоумышленники связались с девушкой, утверждая, что они получили доступ к личным данным ее и родителей и могут привлечь их к уголовной ответственности за переводы за границу. Следуя указаниям, подросток запросила кредит в размере 800 тыс. руб. через банковское приложение, используя телефон матери.

После одобрения заявки злоумышленник потребовал перевести средства на указанный счет. В четыре часа утра следующего дня девушка поехала на такси к банкомату и выполнила инструкции. Из-за лимита на снятие наличных ей удалось обналичить и перевести только 215 тыс. руб.

Полиция напоминает родителям о необходимости контроля за доступом детей к банковским приложениям и наличным средствам, так как мошенники могут использовать доверчивость подростков для получения доступа к финансовым аккаунтам. Ведутся мероприятия по установлению личности злоумышленников. В полиции подчеркивают, что мошенники часто используют предлоги, связанные с образованием или государственными услугами, чтобы убедить жертв сообщить конфиденциальные данные или выполнить переводы.

Антон Голицын