Инспектор московского аэропорта арестован за финансирование терроризма

Суд в Москве отправил под арест инспектора по авиабезопасности одного из московских аэропортов, пишет ТАСС. По информации агентства, его обвиняют в финансировании терроризма.

Как уточняет ТАСС, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. По статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) ему грозит до пожизненного лишения свободы.

В судебных материалах указано, что мужчина «дал признательные и полные показания, сотрудничает со следствием». Обжаловать арест в апелляционной инстанции он не смог – Мосгорсуд признал решение законным.