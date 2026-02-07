Reuters: прогресса по вопросу территорий между Россией и Украиной пока нет

Прогресса в решении территориального спора между Россией и Украиной пока нет, пишет Reuters со ссылкой на источники. Агентство уточняет, что украинская сторона намерена вынести условия мирного соглашения, включая пункт о территориях, на всенародный референдум.

По словам собеседников, еще один нерешенный вопрос — контроль над Запорожской АЭС. Один из источников сказал, что Москва отвергла предложение Вашингтона, согласно которому станция перейдет под контроль США, а вырабатываемая энергия будет поровну распределяться между Россией и Украиной.

Пять источников рассказали, что США и Украина обсуждали проведение референдума по поводу условий мирного соглашения. На переговорах стороны допускали, что он может состояться в мае. При этом американская сторона настаивает на том, чтобы голосование прошло в ближайшее время.

Американская и украинская делегации также обсуждали достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом в марте. При этом, по словам источников, этот срок, вероятно, будет сдвинут из-за разногласий по поводу территорий.