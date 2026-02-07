«Ростех»: иск Генпрокуратуры не скажется на работе системы Leonardo

Требование Генпрокуратуры обратить в доход государства имущество собственников компании «Сирена-трэвел», оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo, не скажется на ее работе, заверили в «Ростех».

«Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. Мы не ожидаем сбоев в работе системы. В любом случае, мы готовы предпринять все необходимые усилия для сохранения стабильности сервисов»,— сообщила госкорпорация.

Ранее стало известно, что в Никулинский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры с требованием обратить в доход государства имущество частных собственников «Сирены Трэвел», которая разработала и поддерживает эксплуатацию Leonardo. К системе бронирования авиабилетов подключены несколько десятков авиакомпаний, в числе которых «Аэрофлот», «Победа», «Ютэйр», Red Wings.