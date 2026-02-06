В Пакистане при взрыве в мечети погибли более 30 человек

В мечети в столице Пакистана Исламабаде произошел взрыв. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn со ссылкой на полицию. По меньшей мере 31 человек погибли и более 169 пострадали.

Взрыв произошел в шиитском религиозном комплексе в столичном районе Тарлай Калан во время пятничной молитвы. На место происшествия направлены полиция и спасательные службы. Во всех крупных больницах Исламабада ввели режим чрезвычайного положения. Как отметили в публикации, ни одна группировка ответственность за нападение на себя не взяла. Шииты составляют в стране меньшинство.

В октябре в Исламабаде 12 человек погибли и 27 были ранены в результате теракта у здания суда. Тогда ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» в Пакистане. Представители группировки заявили, что мишенями стали «судьи, адвокаты и чиновники», которые выносили решения «в соответствии с неисламскими законами».