Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

В Милане началась церемония открытия Олимпийских игр

На миланском стадионе San Siro стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо пройдут парады спортсменов.

Предыдущая фотография

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Ben Curtis / AP

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Ashley Landis / AP

Следующая фотография
1 / 15

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Ben Curtis / AP

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Ashley Landis / AP

Организатором церемонии стала компания Balich Wonder Studio. На мероприятии выступят Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли и другие артисты.

В параде спортсменов примут участие 92 делегации. Российские и белорусские атлеты, которые выступят на Играх в нейтральном статусе, участия не примут, однако им было разрешено присутствовать на мероприятии в качестве зрителей.

Ожидается, что олимпийский огонь зажгут трехкратные чемпионы Игр по горнолыжному спорту — итальянцы Альберто Томба и Дебора Компаньони. Чаши расположены у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо.

На Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов наград в 16 различных дисциплинах. Игры завершатся 22 февраля.

Таисия Орлова

Новости компаний Все