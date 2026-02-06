В Милане началась церемония открытия Олимпийских игр

На миланском стадионе San Siro стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо пройдут парады спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: David J. Phillip / AP Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Ashley Landis / AP Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Ben Curtis / AP Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Ashley Landis / AP Следующая фотография 1 / 15 Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: David J. Phillip / AP Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Ashley Landis / AP Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Ben Curtis / AP Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Ashley Landis / AP

Организатором церемонии стала компания Balich Wonder Studio. На мероприятии выступят Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли и другие артисты.

В параде спортсменов примут участие 92 делегации. Российские и белорусские атлеты, которые выступят на Играх в нейтральном статусе, участия не примут, однако им было разрешено присутствовать на мероприятии в качестве зрителей.

Ожидается, что олимпийский огонь зажгут трехкратные чемпионы Игр по горнолыжному спорту — итальянцы Альберто Томба и Дебора Компаньони. Чаши расположены у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо.

На Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов наград в 16 различных дисциплинах. Игры завершатся 22 февраля.

Таисия Орлова