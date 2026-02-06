Бывшего замгубернатора Чукотки арестовали в Москве по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Павла Кощеева, занимавшего должность заместителя губернатора — начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа. Об этом следует из сообщения Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Мера пресечения избрана по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов накануне сообщил о задержании чиновника. По его словам, следственные действия связаны с предыдущим местом работы обвиняемого.