Екатерина Александрова вышла в финал теннисного турнира в Абу-Даби

11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова обыграла американку Хейли Баптист, занимающую 56-ю строчку мирового рейтинга, в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Абу-Даби.

Матч продолжался более двух с половиной часов. Первую партию выиграла Баптист. Во втором сете представительница США имела матчбол на приеме, но не воспользовалась возможностью завершить встречу. В итоге Александрова забрала сет — 7:6 (7:5). В решающей партии россиянка сразу захватила инициативу и в итоге оказалась сильнее со счетом 6:3.

В финале 31-летняя Александрова, на счету которой пять титулов WTA и две победы в Кубке Билли Джин Кинг со сборной России, сыграет с победительницей матча между чешкой Сарой Бейлек (101-я в мире) и датчанкой Кларой Таусон (16).

Турнир в Абу-Даби, общий призовой фонд которого превышает $1,2 млн, завершится 8 февраля. В прошлом году победительницей стала швейцарка Белинда Бенчич.

