Китай ужесточил правила выпуска криптотокенов и юаневых стейблкойнов

Власти Китая ужесточили регулирование рынка криптовалют и токенизированных активов, запретив компаниям, зарегистрированным в КНР, а также контролируемым ими зарубежным структурам выпуск цифровых токенов за пределами страны без разрешения профильных органов. Соответствующие меры закреплены в заявлении Народного банка Китая.

Регуляторы также ввели запрет для организаций и физических лиц на выпуск за рубежом стейблкойнов, привязанных к юаню, без одобрения властей.

«Сомнительная активность, связанная с криптовалютами и токенизацией реальных активов, возникает время от времени под воздействием различных факторов, создавая новые вызовы для контроля и предотвращения рисков»,— говорится в документе. По оценке ведомств, это требует усиления надзора для защиты национальной безопасности и социальной стабильности.

Курс биткойна почти без пауз снижался всю прошлую неделю и достиг минимума с апреля 2025 года, опустившись ниже психологической отметки $75 тыс. 5 февраля биткойн за сутки подешевел более чем на 10% и опустился до $65,4 тыс., что стало минимальным уровнем с сентября 2024 года. Участники рынка связывают падение крупнейшей криптовалюты с выдвижением президентом США Дональдом Трампом кандидата на пост главы ФРС Кевина Уорша. Его считают сторонником жесткой монетарной политики, из-за чего инвесторы опасаются ужесточения условий.