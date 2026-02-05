Биткойн рухнул более чем на 10%

Стоимость биткойна за день снизилась на 10,61%, до $65,6 тыс., следует из данных криптовалютной биржи Binance.

По состоянию на 21:43 мск курс биткойна снижался на 10,94% и находился на уровне $65,4 тыс. Курс другой крупной по капитализации криптовалюты Ethereum опускался на 11,13%, до $1,930 тыс. Согласно данным Investing.com, последний раз такая стоимость биткойна фиксировалась в сентябре 2024 года.

Рынок пережил новый обвал криптовалют в конце января. Обвал биткойна участники рынка связывают с выдвижением президентом США Дональдом Трампом своего кандидата на пост главы ФРС — Кевина Уорша. Его называют сторонником жесткой монетарной политики. За прошедшую неделю стоимость биткойна снизилась на 12,5% и на 12:00 мск 2 февраля составила $76,9 тыс.

Подробности — в материале «Ъ».