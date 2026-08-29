«Закон не поспевает за технологическим развитием»

Но кроме них, законодатель стремился не допустить дискриминации по признаку пола, а также инструментального отношения к ребенку, связанного с выбором для него определенных немедицинских характеристик.

Таким образом, редактирование генома в России прямо не запрещено, однако, не предусмотрены нормативные акты, которые бы установили порядок проведения редактирования, а также определения характеристик, которые могут редактироваться.