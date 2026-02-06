Охрана покинула сына Муаммара Каддафи за полтора часа до убийства

Охрана сына бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама покинула его за полтора часа до убийства. Об этом сообщили источники телеканала «Аль-Арабия» в следственном комитете страны.

Фото: Zuma / ТАСС Сейф аль-Ислам Каддафи

Как сообщает источник издания, во время нападения работали камеры видеонаблюдения. Нападавшие произвели 19 выстрелов, один из которых был в голову.

Ранее источники телеканала «Аль-Хадас» со ссылкой на источники сообщали, что в Каддафи выстрелили 18 раз. Пока политик разговаривал по телефону двое вооруженных людей ворвались в его резиденцию, еще двое остались снаружи здания. По информации издания, один из соратников Сейфа аль-Ислама Каддафи предупреждал его о рейде.

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что он погиб вблизи города Зинтан. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они не состоялись.